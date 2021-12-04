La revelación de un secreto culmina con una ruptura amorosa.

El reciente capítulo de Amor en Custodia estuvo cargado de intensos momentos por parte de Nicolás Pacheco y Tatiana, después de que ésta última reveló a Barbie ser la novia del popular guardaespaldas.

Pacheco enfrentó a Tatiana para después terminar su relación sentimental de una vez por todas.

“Yo lo hice porque tú estabas mal por ella; yo no quería que tu estuvieras mal por alguien que no te merece”, dijo Tatiana a Pacheco entre lágrimas.

En otros temas, el popular guardaespaldas de la familia Bazterrica leyó todas las cartas de amor de Barbie, por lo que se motivó a declararle su amor.

Las ordené y las leí una por una. Yo no tengo duda de lo que siento por ti, te amo

Entre lágrimas, Tatiana se deja ver terriblemente afectada por su ruptura con Nicolás, por lo que Fabricio no duda en consolarla y declararle su amor. Ambos terminan dándose un beso y descubren el amor que sienten el uno por el otro.

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Santiago Achaval recibe fuerte noticia que pone en riesgo su salud

Santiago Achaval se entera que Tatiana es la verdadera hija de Victoria, por lo que casi cae al suelo de un desmayo. Sin embargo, el hombre se dice aterrado por el presente y el futuro de la jovencita.

Además, Alejandro por poco descubre a Paz Achaval con su guardaespaldas Juan Manuel en un romántico momento en la cama, por lo que crean un plan para sacar al guardaespaldas de la casa.

No te pierdas la historia de amor entre Barbie y Pacheco todas las tardes en punto de las 4:30 de la tarde por nuestra señal de Azteca UNO.

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