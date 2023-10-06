Ana Bárbara revela si ya tiene planes de boda con su novio

El día de ayer el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Ana Bárbara, pero como la charla estuvo tan buena, les presentamos lo que nos dijo fuera del aire. Hasta de boda nos habló.

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¿Qué dijo Ana Bárbara sobre su nominación al Grammy?

Al preguntarle a Ana Bárbara sobre su nominación al Grammy, la cantante reveló que “esta nominación para mí la verdad va a sonar trillado como ‘ay, me siento ganadora’, pero de verdad que me tomen en cuenta un disco que se llama “Bordado a mano” porque literal así fue”.

¿Le dedicó algunas canciones a su pareja? Sobre si le dedicó algunas canciones en su nuevo álbum a su pareja Ángel Muñoz, Ana Bárbara declaró que sí, incluso, reveló que la canción que dice “reza y reza y mi santo de cabeza…” es una de ellas.

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¿Tienen planes de boda?

La cosa se puso mejor cuando le preguntamos si ya tiene planes de boda con su novio Ángel Muñoz, esto por su impresionante vestimenta en color blanco. “Digamos que como ropón, dice mi asistente”, dijo entre risas.

“Estamos viendo y no vemos. Estoy con lo de la gira, es que soy muy obsesiva, entonces estoy sobre lo de la gira, sobre la carrera y lo de la boda estoy como que la organizo y no”, agregó Ana Bárbara.

Llamó la atención que Ana Bárbara dijo que en caso de casarse pronto no sería en Los Ángeles, además de que le encantaría una gran boda. “¿No me merezco con alguien que tengo nueve años? La primera persona con la que de verdad estoy remando al mismo puerto, una persona ahí que aguanta mis depresión, mis bajones, de todo, mis hormonas, mis ausencias”.

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Por último, Ana Bárbara declaró que su hijo José María “decidió irse con su papá a Cuernavaca”, mientras que Emiliano está ya en la universidad y vive aparte. “Estoy muy contenta, yo siento mucho orgullo de lo que yo les di y creo que me da mucha felicidad, no todo es miel sobre hojuelas… caemos bien gordas, yo sé”.