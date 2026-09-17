Qué hacer con las bolsas que no usas: 5 ideas DIY para darles un nuevo uso

Las bolsas generan una gran cantidad de residuos a diario por lo que si tienes muchas acumuladas en tu hogar puedes darle un nuevo uso. En esta oportunidad te contaremos cómo poder reciclarlas fácilmente.

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Para lograr esto debes llevar a cabo técnicas sencillas como lo es el trenzado o la termofusión. Así vas a poder obtener recursos más duraderos así que pon manos a la obra.

¿Cómo reciclar las bolsas que no usas?

Hilo plástico (plarn) para tejer cestas o bolsos resistentes

Si cortas las bolsas en tiras delgadas y las unes entre sí, vas a poder obtener un material conocido como plarn (hilo de plástico). Para hacerlo debes cortar la base y las manijas de varias bolsas.

Luego corta en tiras horizontales para formar anillos y enlázalos entre sí. Usando una aguja de crochet gruesa, puedes tejer desde un bolso playero impermeable hasta contenedores para organizar tus cosas.

Posavasos e individuales con termofusión

Otra opción es poder utilizar el calor de una plancha común para fusionar varias capas de bolsas y obtener láminas plásticas rígidas y coloridas. Lo que debes hacer colocar tiras o trozos de bolsas limpias entre dos hojas de papel manteca. Luego pasa la plancha tibia sobre el papel manteca por unos segundos hasta que se unan. Cuando esté frío recorta la lámina en círculos o cuadrados y úsalos como posavasos. En el caso de que hagas un espiral trenzado antes de planchar, lograrás un acabado texturizado similar al ratán.

Estas son grandes ideas.|Pinterest

Organizador colgante para perchas o placards

Aquí tenemos la opción de crear un panel con bolsillos donde puedes guardar pañuelos, cinturones o ropa interior sin necesidad de costuras complejas. El procedimiento consiste en abrir una bolsa grande cortando sus laterales. Luego realizarás pliegues horizontales hacia arriba para poder diseñar la profundidad de los bolsillos y asegura los extremos laterales con silicona fría.

También puedes añadir divisiones en el medio con más pegamento y sujeta la parte superior a una percha para poder colgarlo en el placard.

Protector antideslizante para perchas metálicas

Por lo general las perchas de alambre deforman la ropa e incluso dejan manchas de óxido si hay humedad por lo que puedes utilizar las bolsas para acolcharlas. Para ello debes cortar las bolsas en tiras largas y las estiras firmemente.

Enrolla las tiras de plástico de manera compacta de manera que cubra todo el metal de la percha. Es importante que asegures las puntas con un poco de cinta o un nudo ciego. Verás que esto le dará grosor a la percha evitando que las prendas delicadas se resbalen y renovará por completo el aspecto de tu armario.

Relleno impermeable para almohadones de exterior

Por último, puedes proteger a tus almohadones del jardín, balcón o terraza de la humedad del ambiente. Para lograrlo vas a acumular una buena cantidad de bolsas plásticas arrugadas y vas a usarlas directamente para poder rellenar las fundas de tus cojines. Cómo este material no absorbe agua, vas a evitar la formación de moho, en el caso de mojarse se secarán rápidamente.