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FOTOS | Arturo Carmona y la relación que tiene con su hija Melenie
Arturo Carmona reveló EN EXCLUSIVA para Ventaneando que él sí ha podido ser un padre presente para su hija Melenie y nos contó más de su carrera debutante.
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar
Arturo Carmona está soltero, pero con ganas de llegar al altar