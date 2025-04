Capítulo 73 | Horacio recibe el apoyo de Pedro | Ana de Nadie

Después de escuchar a su tía, Florencia decide quedarse en casa y dejar atrás a Quique, por lo que decide grabar un video en el que explica que ya no estará más con él. Más tarde, ve videos de la fiesta a la que ya no fue y se da cuenta de que Katy y Quique siguen juntos, aunque no alcanza a ver bien un video en el que varios hombres están sobre Katy.