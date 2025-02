Este es el resumen del capítulo 25 de Ana de Nadie

Adelaida trata de evitar que Horacio demande a Joaquín y a la revista por la publicación de la investigación, pues desconfía de los manejos de Olmedo. Ana le reclama a Violeta por haberla acercado a Joaquín y confiesa que el periodista se le metió en el corazón. Adelaida le pregunta a Magdalena si ella le contó de su existencia a Joaquín. Ana se arrepiente de haber conocido a Joaquín y tacha a Violeta de egoísta. Zacarías le avisa a Oriana que se verá con Violeta; la joven se sorprende e incomoda. Violeta baja de su nube a Zacarías por haber desairado a Oriana, quien se siente humillada. Violeta se entera de que Oriana es amiga de Adelaida y Magdalena. Violeta enfrenta a Oriana pues supone que Oriana le ha sacado información de Ana para contarle a Adelaida; decide despedirla.

Violeta va a casa con Joaquín y le reclama por el tema de la investigación y por haberlas engañado, a ella y a Ana. Joaquín le confiesa que se enamoró de Ana y pide su ayuda para aclarar todo. Magdalena llega a casa de Joaquín para pedirle el celular de Teo; Violeta ve a Magdalena y deduce que Joaquín armó una gran red de espías para sacar información de los Valenzuela. Adelaida le dice a Horacio que ella sí cree que hay cosas turbias en las licitaciones. Joaquín le envía un mensaje a Violeta para explicarle el malentendido. Horacio se siente mal y no permite que Adelaida se haga cargo. Ana recibe una llamada del hospital avisando que ingresó Horacio por emergencias.

Joaquín recibe a su jefe y le ofrece una disculpa por haber cambiado el título del artículo. Horacio sale del hospital y Ana lo lleva a su casa; sus hijos lo reciben con poca emoción, salvo Emma. Joaquín habla de lo que siente por Ana con su jefe; él trata de abrirle los ojos sobre lo que pueda suceder con los Valenzuela. Horacio le pide a Ana que duerma con él, ella se niega. Ana escucha tras la puerta cómo Horacio le miente a Adelaida diciendo que se ha quedado en el hospital. Horacio no se come lo que Pedro le preparó y sólo le hace caso a Emma. Joaquín aborda a Ana en el colegio; la señora Valenzuela no le permite a explicarle nada. Horacio se encuentra con Ximena y Úrsula y discuten por temas de horarios; Pedro las defiende y Horacio lo enfrenta. Emma defiende a su padre ante Pedro, quien confiesa que odia a su padre.