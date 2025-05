Este es el resumen del capítulo 86 de Ana de Nadie

Luego de que Horacio le pide a Ana que no lo deje solo, Pedro y Florencia llegan al hospital; los recibe Genoveva, quien les cuenta la idea de que Horacio no regrese a casa de los Valenzuela, pero ellos prefieren estar bajo el mismo techo que él. A Genoveva le confirman que ya le pueden hacer la cirugía de la implantación, pero ella decide que no se operará. Genoveva le dice a Violeta que, después de Benjamín, no se quiere volver a enamorar, pero Violeta no le cree. Pedro, Ximena y Úrsula celebran tener un nuevo local.

Emma anuncia a los empleados que HOVA se fusiona con Asfalto Verde, la empresa de Luciano; Dolores, Florencia y Emma celebran la firma del contrato de la fusión. Ana le avisa a Joaquín que Horacio regresará a su casa, pero al periodista no le gusta la idea. Horacio vuelve a casa de los Valenzuela y nota las flores y detalles que le han enviado, en particular un regalo de Luciano. Violeta le pregunta a Genoveva por su enamorado, pero Genoveva no le revela su identidad y decide contarle, por mensaje, a Agustín lo del cáncer y sus consecuencias.

Horacio se sincera con Ana y le agradece por cuidarlo, mientras que Joaquín le confiesa a Magdalena que no está cómodo con que Horacio y Ana vivan juntos de nuevo; Magdalena le dice que entiende a Ana, pues Magdalena haría lo mismo por Joaquín. Horacio se acerca más a Pedro y a Ximena; ambos le cuentan sus problemas e inquietudes; también pasa tiempo con Emma e Isabel, su nieta. Florencia le cuenta a Joaquín que los videos han vuelto a salir a la luz y le confirma que en Panamá también están los videos.

Joaquín le aconseja a Florencia que haga público su testimonio. Teo le cuenta a Florencia que vio uno de los videos en Panamá y lo que sucedió con Francisco. Además, el hijo del periodista le pide a Florencia que retomen el plan de separar a sus padres, pero Florencia se niega. Florencia les cuenta a Ana y a Horacio que sí publicará su testimonio.

Florencia le pregunta a Ana si no tiene problema con que Joaquín viva con Magdalena; mientras Ana le explica que no tiene inconveniente, Horacio escucha la conversación. Horacio le pide su celular a Emma, quien le dice dónde se encuentra. Horacio recuerda momentos de intimidad con Ana y algunas discusiones. Magdalena queda en ver a Horacio para hablar.