FOTOS | Amanda Miguel se pregunta cómo seguir adelante sin Diego Verdaguer.

Debido a complicaciones por Covid-19, el cantante Diego Verdaguer perdió la vida la madrugada del pasado viernes 27 de febrero, situación que ha generado enorme tristeza en su esposa Amanda Miguel, quien tras esta lamentable noticia apareció en redes sociales, donde le dedicó emotivas palabras a quien fue su esposo por 46 años.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y tu estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida, entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido, seguramente sin querer, porque nos dijiste que no te irías… Tu esposa, tu amor incondicional para siempre”, escribió la intérprete, quien con estas palabras les arrancó lágrimas a sus fanáticos.

Hasta el momento Amanda Miguel no ha hecho apariciones públicas y se ha mantenido bajo el cuidado de su hija, quien en redes sociales también ha expresado el infinito dolor que le provoca la partida de su padre.