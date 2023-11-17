Angélica María al margen de los escándalos de Enrique Guzmán

Angélica María se mantiene al margen de los rumores sobre la existencia de un video que involucra a Enrique Guzmán, en un presunto abuso sexual a una menor y de la forma, en que él respondió al ser cuestionado sobre el tema.

Ustedes me conocen, conocen mi carrera, no me metan en esas cosas por favor. No estoy, ni enterada bien de lo que lo acusan, o sea no me metan en esas cosas, a eso venimos a ver la obra de teatro, vamos a disfrutarla, vamos a disfrutar a los actores preciosos, niños y ya. Ustedes me conocen, me quieren, demuéstramelo

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¿Qué piensa sobre la relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Y también fue contundente al zanjar la pregunta sobre si Luis Miguel es o no un padre responsable.

A mí no me hagan esa clase de preguntas. Yo no me meto en la vida de nadie

Lo que sí compartió, fue un intento de romance que tuvo algún tiempo, pero que al final, se vio frustrado, mire por qué.

No, no hay, el intento que hubo ahí, casi chocamos, ya no puede ni manejar el señor, no, de veras

Y dijo que su regreso al teatro, está condicionado a cumplirse con dos productores teatrales.

Ya la vamos hacer en unos tres añitos más, porque le debo primero a Rubén Lara y luego a Sergio, vamos a ver qué aguanta la viejita

Angélica María, amadrinó las 200 representaciones de la puesta en escena ‘After Glow’, la obra en cartelera más disruptiva en la que los actores se presentan desnudos, situación que la actriz, confesó que ya no le sorprende.

Para mí, estas cosas no tiene morbo, vamos a ver una obra de teatro buena, con buenos actores y con un mensaje padrísimo

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‘After Glow’, se presenta de viernes a domingo en el teatro Wilberto Cantón de la Ciudad de México.

