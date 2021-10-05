Diego Luna es galardonado con reconocimiento en los Premios Platino.

Diego Luna fue reconocido con el premio de honor en la octava edición de los Premios Platino. En su paso por la alfombra roja, a la que llegó acompañado de su pareja Marina de Tavira, destacó el significado que este reconocimiento tiene en su vida en estos momentos.

Para mí significa mucho, me da mucho orgullo pertenecer a esta comunidad y que se festeje lo que he hecho. Lo quiero pensar más como un premio a la trayectoria, al camino a donde voy, a lo que puedo hacer

Hago lo que me gusta y puedo contar historias desde la trinchera que me toque, puedo viajar con mi trabajo dentro de lo posible en estos tiempos pandémicos, pero puedo presentar mi trabajo en distintos foros

El reconocido artista expresó su amor por el cine mexicano.

Tenemos que contar historias, encontrar nuevos públicos y hablar de lo que importa. Por suerte, yo estoy haciéndolo acompañado de un equipo del que aprendo muchísimo

Te puede interesar: Enrique Guzmán no procederá legalmente contra Frida Sofía.

Diego Luna habla sobre el uso del lenguaje incluyente

En su discurso de agradecimiento en la gala, no pasó desapercibido que El Charolastra ya habla con lenguaje incluyente; al mismo tiempo que dedicó el premio a sus dos hijos.

Por eso lo leí, la verdad, porque cuando me tiene que salir natural todavía me cuesta. Tengo que reprogramar mucho porque son muchos años de hacerlo de otra forma, pero no por eso no lo voy a intentar

Nos corresponde replantearnos todo, creo que tenemos una gran oportunidad. Lo veo en mis compañeras y compañeros de este gremio; veo en esta comunidad, unas ganas de reconectar

El artista tiene claro que sus hijos son su motor para seguir adelante.

A mis hijos les dedico mi vida entera, les dedico todo porque no hay nada más importante en mi vida que ellos. Mi hija me corrige y me dice ‘papá, se dice así’, a ella no le cuesta porque no viene cargando los mismos años que yo

Para mí, el ejemplo es el que das en lo más básico, en cómo te comunicas con la gente y cómo reaccionas ante algo. Todas tus acciones tienen una repercusión en la vida de tus hijos

También te puede interesar: Alistan fundación con el nombre de la recordada Edith González.

