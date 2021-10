Mario Bautista abre su corazón en exclusiva con Ventaneando.

Mario Bautista visitó el foro de Ventaneando por primera vez.

Mario Bautista visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de su reciente canción Brindo, la cual tuvo un rotundo éxito en todas las plataformas digitales.

“Estamos muy felices de que haya salido esta canción; estamos muy agradecidos con el recibimiento por parte de la gente en general. Se siente hermoso porque es la primera vez que experimento sacar una canción que tiene un mensaje muy poderoso”, expresó el artista a este programa.

El influencer de 25 años adelantó que viene una gira dedicada a todos sus fans.

“Me encanta crear música escrita desde el corazón. Me hace muy feliz que las personas estén conectando de esta forma con la canción. Brindo por todo el camino recorrido, estoy emocionado por mi gira y por el futuro”, continuó.

Mario Bautista responde a la polémica por presunto abuso sexual

Respecto a las acusaciones que recibió por presunto abuso sexual hace algunos meses, Mario Bautista confesó que dio carpetazo a la polémica.

Las fans saben, siempre están apoyándome, siempre conmigo y siempre mandándome buenos mensajes. Gracias, son la gasolina de este coche; al final del día estamos del lado de la verdad

El artista se siente agradecido con sus fanáticas que creen en su inocencia.

Uno siente las intenciones con las que se acerca la gente, creo mucho en mi intuición

Por último, el youtuber confesó la felicidad que tiene al lado de su novia Dany Gómez.

“Cuando conocí a mi novia le dije ‘de este sentimiento quiero cosechar’. No le dije que si quería ser mi novia, más bien fue un ‘quiero que me acompañes porque contigo me siento bien”, concluyó Mario Bautista en exclusiva para Ventaneando.

