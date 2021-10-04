¿Christian Nodal ya se casó con Belinda? El cantante responde.

Christian Nodal habla por vez primera vez y de manera totalmente abierta de su compromiso matrimonial con Belinda. El cantante nos reveló para las cámaras de Ventaneando por qué no desea que el video de ese memorable momento se haga público.

Eso nunca lo voy a mostrar, tengo el video, pero la verdad es que lloré. Tengo el video y el audio, pero no quiero que nadie lo vea

Pero, ¿es verdad que él y Belinda ya contrajeron matrimonio? El exponente de regional mexicano respondió a la interrogante durante su más reciente visita a Saltillo, Coahuila, donde ofreció un exitoso concierto ante poco más de 4 mil personas.

Ojalá, ojalá estuviera casado ahorita. Yo me muero por casarme con mi amor, pero todavía no

No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional. Son muchas cosas, no solo una

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Christian Nodal se siente privilegiado por trabajar junto a una mujer como Belinda

Christian Nodal también habló de Belinda y su debut como directora en el video La Sinvergüenza.

Ahorita estoy muy emocionado porque estamos estrenando el sencillo ‘La Sinvergüenza’ junto a la Banda MS…

Belinda fue la directora y es lo más bonito que me ha pasado. Yo he trabajado junto a muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, por eso trabajo con esos directores; pero la química que tengo con el amor de mi vida es especial. Belinda es una persona talentosa que sabe lo que está haciendo

Por cierto que en esta ocasión, Belinda no acompañó a su amado, quien antes de su vuelo soltó una noticia sobre ella.

Ahorita está en su junta con sus personas de prensa porque ya va a firmar con un mánager para sacar música. No pude acompañarla, pero siempre que se pueda estamos juntos

Pero, ¿acaso una mujer tan bella a su lado provoca los celos de Christian Nodal?

Yo soy celoso, pero normal, solo cuando hay que ser celoso con cosas obvias. Yo sé que es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar por su belleza, yo no tengo ningún problema con ello

Christian admite que su relación mediática lo ha llevado a alejarse de las redes sociales, en las cuales solía ser muy activo.

Quiero que sepan que me tomé un break. Si se dan cuenta yo siempre estaba posteando, pero mi vida personal se mezcló con mi vida de artista. Fue muy duro porque hay comentarios muy fuertes y feos, yo no estaba acostumbrado a esa energía

Siempre trato de estar cuidando a Beli para que se sienta cómoda. Hay veces que están haciendo chisme y no está padre dar entrevistas nada más para desmentir. Yo creo que ahorita todo está bien y por eso salgo a hablar con ustedes

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