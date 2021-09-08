Andrés García contó cómo vivió el sismo en su casa de Acapulco.

Andrés García cuenta cómo vivió el sismo dentro de su casa.

Este miércoles 7 de septiembre por la noche, un sismo de 7.1 grados richter nos sorprendió a todos. Andrés García se llevó tremendo susto porque vive en Acapulco, muy cerca del epicentro de donde se originó el movimiento telúrico.

En un enlace en vivo con Ventaneando, el actor narró que su pareja Margarita está en otro lado, como a 20 kilómetros de distancia, se ven solamente algunas veces a la semana como resultado de la experiencia adquirida en sus matrimonios anteriores.

A mí me recordó a Tongolele por el movimiento... es una mujer muy hermosa lo que ella hacía en su show es de atrás pa’ adelante, de adelante pa’ a trás, de lado a otro lado, de arriba pa’ abajo. Así estaba el edificio moviéndose con el temblor

El histrión confesó que ya estaba en su cama medio dormitando, cuando comenzó el terremoto y se despertó, se sorprendió porque ha vivido muchos terremotos y ciclones, aunque este le pareció "realmente espantoso" porque se movía para todas partes.

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Andrés García fue a ver que su pareja estuviera bien

Tras el sismo, como todo un cabellero, Andrés García fue a ver a su pareja Margarita para checar que todo estuviera en orden y afortunadamente no le sucedió nada.

Margarita estaba en su casa y yo agarré la camioneta en su casa en la noche y me fue a verla porque no había comunicación, ya vi que no le había pasado nada y me regresé a la playa

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