Felicia Garza reitera sus disculpas públicas a Marcos Valdés.

Después de haberse pronunciado acerca de la supuesta preferencia sexual de Marcos Valdés, el hijo de El 'Loco' Valdés le reclama constantemente, pero ella, Felicia Garza, lamenta haber sido indiscreta, así que reiteró sus disculpas públicas, aunque Marcos piense que son de dientes para afuera.

Dije una cosa que no debí de haber dicho, yo me metí en la vida privada de nadie, él me habló y me insultó, después me empezó a atacar y después de eso yo lo único que he dicho es ‘discúlpame’ y lo he hecho públicamente

La histriona reconoce que se equivocó al revelar intimidades de su sobrino, pero también insinúa que él solo busca llamar la atención y que se dé a conocer la noticia.

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Felicia Garza lamenta la enfermedad de su hija

Felicia Garza lamenta haber perdido comunicación con su hija Dulce María, quien padece esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa y de quien nunca ha visitado su casa y a él tampoco lo ha visitado pese a estar enfermo en diversas ocasiones.

Yo pregunto al revés, quién me ha venido a ver a mi casa, yo que he estado grave, pues nadie. La que está en Estados Unidos sí, la otra no. Con Eva puse distancia, ella es una linda mujer, una linda señora

La actriz padece tromboflevitis, no puede hacer mucho ejercicio y tiene que llevar a cabo varios cuidados o de lo contrario tener consecuencias fatales en su salud.

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