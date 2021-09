Alicia Villarreal habla sobre la denuncia de su hija Melenie por abuso sexual.

Alicia Villarreal habla sobre denuncia de abuso sexual de su hija Melanie.

Alicia Villarreal rompió el silencio en torno al abuso sexual que su hija Melenie Carmona, denunció hace unos meses a manos de un familiar, cuya identidad aún se desconoce.

La cantante habló en el marco de la inauguración de una panadería, en la que fungió como madrina.

Mi apoyo ha sido el que hacen todas las mamás; cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos y decirles que la vida sigue, que no pasó nada. Estoy orgullosa mi niña, que es preciosa, bien educada, sana, noble y trabajadora

A propósito de su hija, la cantante revela haber grabado un dueto con ella, que estará incluido en su próximo disco.

Por la pandemia no hemos lanzado el disco y yo quisiera tener la oportunidad de hacer un lanzamiento a lo grande como se ha planeado. No he querido soltar las canciones, pero estoy muy tentada. Ya les avisó después

Pero, las noticias no pararon ahí, pues Alicia Villarreal confirmó que está en pláticas con dos empresas que podrían llevar su vida a una bio serie, aunque a ambas les ha puesto una condición: que se retrate de manera fidedigna su vida y que se hable de cómo ha conseguido su lugar en una industria dominada por hombres.

Tengo dos opciones y ya me decidí por una, pero yo quisiera que mostrarán a esa Alicia Villarreal que ustedes conocen, no quiero que digan ‘pobrecita’, me conocen y me he esforzado en una industria que ha sido de hombres, en la que me han hecho a un lado

Además, le gustaría que la encarnara su hija Melenie Carmona.

Hay algunas propuestas de actrices, pero a mí me encantaría mi hija, quien ha tomado sus cursos dramáticos y todo eso

Alicia Villarreal continúa muy enamorada de su esposo Cruz Martínez

Alicia Villarreal acaba de celebrar por doble partida su cumpleaños número 50 y además 18 años de matrimonio con Cruz Martínez.

“Llevamos 18 años de casados y la verdad ha sido una buena vida, muy bien vividos gracias a Dios, llenos de bendiciones, agradecidos con la vida. Ha sido un tiempo maravilloso que yo he disfrutado al máximo y me he dado tiempo para todo”, subrayó a Azteca UNO y otros medios de comunicación.

Me gustó mucho el regalo de mi marido, pero mis hijos me hicieron un video que me hizo llorar bastante. Me acuerdo y quiero llorar

En otros temas, la cantante deseó lo mejor a su amigo Vicente Fernández, quien está atravesando una delicada crisis de salud.

Es un buen amigo mío y lo quiero mucho. Le deseo que se sienta mejor y que esté muy bien. No he hablado con nadie de la familia, pero estamos al pendiente de todo lo que sucede

Alicia está retomando su gira después de 14 meses de ausencia.

Estoy reiniciando mi gira, empiezo en Houston, pero voy a estar en otras partes de Estados Unidos. Después de la pandemia, planear y meditar, estamos en un momento donde no queremos parar y queremos hacer las cosas diferentes

