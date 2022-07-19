Andrés García reveló que tuvo una vida llena de excesos entre drogas y alcohol.

En exclusiva para Ventaneando, Andrés García admite haber abusado del alcohol y sustancias prohibidas durante sus tres décadas, abuso que lo llevó a padecer en la actualidad, una grave cirrosis hepática.

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Cuando era joven, no se me escapaba ningún tequila, si me eche fácil, 30 años a todas las fiestas, a todas las parrandas, la cirrosis fue sencilla, un análisis, le decía al médico que me sentía mal, débil; con la cirrosis lo primero que te da es debilidad. Ya uno no cree en esas cosas, pues más vale que vayan creyendo porque sí te da

La esposa de Andrés García, Margarita revela lo que sintió al enterarse que el actor estaba enfermo.

Para mí fue un shock, porque últimamente si sabía que era una enfermedad grave, después descubrí que es incurable, pero yo pensé que Andrés se haría consciente y que cambiaría radicalmente su comportamiento, su estilo de vida, pero no fue así. Yo, sí estuve unos días muy triste, muy triste y en shock y otras cosas peores que también le afectaron, habla de ello

Andrés García reveló todo lo que consumía en su juventud.

Andrés García habló de la forma en que empezó en las drogas y las combinaciones que llegó a hacer por los excesos.

De todo y sin medida, de todo, sustancias, sustanciotas, sustancitas, de todo. Tequila, perico. Si, porque no le eches la culpa al tequila. No, porque no solo tomaba tequila. Igual tomaba tequila, whisky, vodka y cuba, en una sola sentada, eran excesos, yo cometí muchos excesos. De los 20 a 25 años, fue que me la dieron a probar y me gustó, esto no es para que lo hagan los demás porque a la larga, echa a perder el hígado la cocaína, ya hace un rato que la dejé

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