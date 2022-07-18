Danna Ponce responde al mensaje de Coco Levy.
Danna Ponce rompió el silencio y respondió el video que publicó la semana pasada Coco Levy, luego de ser despedido de Videocine tras años de trabajo.
Danna Ponce reacciona al videomensaje que Coco Levy publicó el viernes pasado, luego de haber sido despedido de Videocine, debido a las denuncias por acoso sexual que enfrenta.
Lo veo detenidamente, justo es cómo me siento, no puede ser, no puede ser esta farsa que nos están queriendo vender, el error de él fue ser honesto y él lo recalca otra vez, ‘Mi error fue ser honesto, darles consejos’ y que se quiera hacer la víctima por todo lo que está pasando, es inaceptable, me da muchísima risa sinceramente, es hipócrita de su parte
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La parte donde dice ‘Quiero que mis hijas se vuelvan a sentir orgullosas de su padre’ es como, por favor, por favor. Cómo se van a sentir orgullosas de un señor que hizo tanto daño durante tantos años, o sea las niñas no tenían tampoco porque pagar las consecuencias de los actos de su papá, también son sus víctimas por así decirlo
Su hija mayor, debe de tener uno o dos años menos que yo, yo tengo 22, es una chiquita también. Entonces, hubieras pensado mejor en tu hija antes de ponerme una mano encima, por ejemplo. Y, somos muchas contra él, que siga hablando de espacios seguros es absurdo, cuando su oficina no fue un espacio seguro
Danna Ponce dice que hay más ‘depredadores’ al interior de Videocine.
Pero, Danna Ponce asegura que, al interior de Videocine, existen más depredadores que encubrieron a Coco y sabe sus nombres.
Claro que tiene a gente que lo está encubriendo y que lo encubrió durante 16 días, por qué, porque al otro día de la denuncia ya habían levantado el comunicado, estaban temblando, estaban temblando todos porque sabían que él sabe cosas y que puede hablar también. Entonces, es toda una cadena y poder en donde se van escondiendo cosas, se van ocultando las verdades, es muy agotador
Y, a los jefes que les llevaban chavitas a las fiestas, pues claro es más fácil deshacerse de uno porque tienen miedo de que vayan cayendo uno por uno, por el momento no quiero revelar nombres, ahorita cayó Coco pero van a ir cayendo
Y, es que Danna, cuestiona cómo fue posible que nadie en Videocine se diera cuenta de lo que Coco hizo durante décadas, a pesar de que hoy la empresa, reconoce a través de un comunicado que esa labor no le competía.
Le das consejos a actrices e ignora tu trabajo, porque ellos dicen que no era su trabajo, pero en realidad Coco era el primer filtro para llegar a algo más, para que esas que llegaran a algo más, se les diera trabajo
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En torno a la denuncia que presentó hace dos semanas, asegura que aún no tiene respuesta de las autoridades, pero adelanta que no aceptará un acuerdo económico a cambio de su silencio.
No voy a aceptar un acuerdo económico y, ni lo piensen, sus disculpas no me interesan y ni van a hacer que con mis disculpas yo deje de estar haciendo esto. Esto apenas va empezando, esto va a llegar hasta donde tenga que llegar y espero que sea hasta las últimas consecuencias, no hay que tener más miedo y que caigan todos porque ahorita solo fue Coco Levy, pero y dónde están los demás