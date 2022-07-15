Belinda revela si tiene nuevo novio tras ruptura de Nodal.

Hace unos días causó revuelo la entrevista que Belinda otorgó a una prestigiada revista de moda, en la que se aseguraba que había declarado que la había "caga..." al relacionarse con Christian Nodal; sin embargo, Belinda niega haberse expresado así de su última relación.

"Todo lo sacan de contexto. Yo digo algo y lo cambian, ponen otra respuesta de otra pregunta. Lo que quieran decir está bien", dijo la española en una exclusiva tienda de joyería.

"Yo estoy muy tranquila y muy feliz. Siempre hay que tener una mentalidad positiva", continuó la cantante, quien también mandó este consejo amoroso a todas las mujeres.

Que escojan bien

Y sobre un posible nuevo romance en su vida, la intérprete de Bella Traición respondió.

"Estoy muy contenta, es que en verdad tengo tanto trabajo y eso mi prioridad que en verdad me estoy concentrando en eso y es lo más importante para mí", declaró.

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Belinda habla sobre su polémico beso con dos mujeres

En otros temas, Belinda presumió orgullosa su pasada presentación en el Pride del Urgullo Gay en Madrid, donde besó en la boca otras dos chicas.

"Son unos mujerones, Lola y Valentina, son maravillosas. Es cariño, amor y respeto. Me encanta. Fue un día muy especial e importante para mí. Para mí la comunidad siempre me ha apoyado mucho desde chiquita, y son parte de mi corazón y quiero que sean muy felices", contó a la prensa.

También habló de la sensual sesión fotográfica que compartió en sus redes sociales usando lencería de encaje y en tonalidad negra.

"Fueron fotos en mi casa, dijimos 'vamos a hacer unas fotos diferentes y bonitas' y así. La foto, el arte y la sensualidad me encantan, mientras tenga elegancia y sea algo con lo que me sienta cómoda", concluyó.

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