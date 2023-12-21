Anel Noreña niega haber recibido 20 millones de pesos de regalías de José José y haberse comprado una casa

En una entrevista exclusiva con Ventaneando, Anel Noreña, heredera universal de José José, desmiente haber recibido ya 20 millones de pesos en regalías y haberse comprado una casa, tal como lo publicó esta semana una revista.

Yo considero que estas personas están perfectamente bien, desinformadas, que no tienen idea de lo que dicen que inventan lo que quieran, pero eso sí, les tengo que decir, que no le atinaron a nada

Bueno, a lo mejor no me hubiera alcanzado para uno, ni para dos, ni para tres, no sé, pero no, definitivamente no

Te puede interesar: Los hijos de Jenni Rivera están en una guerra sin cuartel contra sus tíos y su abuelo Pedro Rivera

También, negó que su abogada Cecilia Mendoza, la haya demandado por falta de pago.

No sé de dónde vino este borrego, en este momento e inclusive, que estoy demandada por mi abogada, no hay ningún adeudo, estamos perfectamente al corriente

Lo que sí confirma, es que la sucesión testamentaria en México, ya concluyó y ahora, va por los bienes que José José dejó en Estados Unidos, y aunque sabe que, Sara Salazar y su hija Sara Sosa, ya remataron casi todo, esto es lo que advierte.

No hay nada, José no dejó absolutamente nada, dejó un departamento que la chamaca ya vendió, que va a tener que darle cuenta al juez y a los abogados, porque todo va a ser a través de abogados, y la casa en donde ella vive que es de José, eso es con lo que yo espero negociar, vamos a ver en qué plan está la muchachita, porque es la hora que no sabe nada de ella, ni de la mamá

¿Cómo está la relación con su hija?

Anel, no quiso hablar del distanciamiento que desde hace tiempo vive con su hija Marysol y estas son sus razones.

Fíjate que, quedamos las dos, de no volver a tocar el tema en los programas y yo la respeto, eso sí, a cada rato les pongo ‘venganse a merendar conmigo, díganme cómo le vamos hacer para arreglar las cosas’

¿En qué está trabajando Anel Noreña?

Anel, estrenó recientemente su canal de YouTube, en donde compartirá sus memorias junto al Príncipe de la Canción.

También te puede interesar: Adianez Hernández pide un alto a los ataques que recibe tras el escándalo por infidelidad