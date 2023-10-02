Anel Noreña asegura que va a pagar la deuda de José José con Laura Núñez

En la misa en la Basílica de Guadalupe con la que Marysol Sosa y Laura Núñez, conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso de José José, esta última recordó que se le deben 20 años de trabajo como asistente personal y mano derecha del ‘Príncipe de la canción’, pero esta deuda tendría que cubrirla, ahora la única y legítima heredera universal de José José, se lo cuestionamos y así respondió.

Va a salir de mi buena voluntad y está saliendo, no puede estar diciendo otra cosa, porque mentiría, se está cumpliendo el acuerdo que quede claro. Pregúntale a ella, porque lo hizo con todo su cariño, nunca firmó un papel, no hay nada de José, no le dejó nada. Porque comprendo lo que ha hecho la muchacha, José no le dejó nada

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¿Qué proyectos tiene para la marca de José José?

Para cubrir esta y otras deudas pendientes, Anel está por emprender diversos proyectos relacionados con la marca José José.

Que yo lo que le pido a Dios, es que me dé la oportunidad de hacer el legado más grande, cada vez, una línea de belleza para caballero que va a estar muy interesante, son cuatro productos nada más

¿Cómo van las cosas con su hija?

Por último, Anel refrendó que sigue en la mejor disposición para reconciliarse con su hija, Marysol Sosa.

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La amo, es mi hija, yo los estoy esperando todos los días y siempre le mando por el telefonito. Si no contesta mi yerno, no te pasan a Marysol, o sea tiene que ser así y bueno, pues sí así que padre

Anel asistió a un homenaje tanto al ‘Príncipe de la canción’ como a ‘Los Hermanos Castro’ en el que participó José Joel.

