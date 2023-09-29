Ari Borovoy aclara la polémica por el nombre de “Garibaldi” y el gesto de Apio Quijano

Ari Borovoy confirma en exclusiva con Ventaneando, haber sostenido pláticas tanto con Sergio Mayer como con directivos de una importante televisora, solicitándole no usar en el 90's Pop Tour, el nombre “Garibaldi”, porque aunque no habían renovado a tiempo el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya habían iniciado el trámite.

En esta ocasión, curiosamente, el nombre “Garibaldi”, por alguna extraña razón, no le pertenecía a nadie, vaya nadie lo había renovado; sin embargo, nos llegó a nosotros una petición, siempre muy buena onda por parte de la televisora, donde nos dijo ‘este nombre es mío, lo estoy renovando, te pido por favor que no lo uses’, lo único que hicimos es, bueno bajemos el nombre de “Garibaldi”. Nosotros cuando contratamos a un artista, este artista es el responsable del nombre, ellos lo tienen que resolver, nosotros no podemos meternos en eso

Te puede interesar: Revelan razón del distanciamiento entre Luis Miguel y Sergio Basteri

Con Sergio yo hablé personalmente, lo único que yo lamento, es que no se hayan podido comunicar entre Sergio y ellos, porque todos, en todos los grupos tenemos broncas pequeñas, medianas y grandes, es muy difícil de explicarlo y espero que eventualmente, suceda

¿Qué dijo sobre Apio Quijano?

Y salió en defensa de Apio Quijano, quien se ha negado a cantar y bailar con el grupo “GB5” por lealtad a su amigo, Sergio Mayer.

Hay que entender un poquito su manera de pensar; sin embargo, lo único que me preocupaba, es que se sintieran afectados o no bienvenidos los “GB5”, y él de una manera muy linda, como él es, fue platicó con ellos y les dijo: ‘Mira, yo tengo este sentimiento por Sergio’

También te puede interesar: Alfredo Adame decidió alejarse del ojo público y sabemos la razón

Para rematar, Ari lamentó la crítica que Mariana Ochoa hizo a sus compañeras de "JNS", por una reciente actuación en Las Vegas.