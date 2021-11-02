Niños practican parkour sobre edificio de 15 pisos de altura. (VIDEO)

A pesar de que el parkour es un deporte extremo, muchas personas de todas las edades lo practican; incluso los más pequeños del hogar.

Precisamente, un video de infantes se hizo viral tras practicar esta disciplina en la cima de un edificio de 15 pisos.

En el visual que fue grabado por algún usuario retrata a los niños en las cornisas del edificio realizando sus mejores movimientos.

Internautas critican a los padres de los pequeños deportistas

En un inicio el niño más alto brinca el espacio entre las cornisas, el salto lo realiza con los pies juntos, algo característico del parkour.

Más adelante, en el video se ve al mismo niño saltar la separación de regreso; lo hace unas tres veces más antes de que se termine el video.

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Los internautas que vieron el video de los niños practicando parkour en el techo del edificio se mostraron bastante sorprendidos por la hazaña de los menores.

No obstante, otros usuarios expresaron su enojo con los padres de los pequeños a quienes calificaron como irresponsables.

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