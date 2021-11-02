Iba rumbo a la escuela y un rayo le cae encima. (FOTOS)

Hace unos días se dio a conocer el caso de un adolescente que sobrevivió al impacto de un rayo en Australia.

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Esto sucedió a finales de octubre, cuando el adolescente de 14 años se dirigía hacia su escuela Robina State High School, en Queensland, Australia, cuando una tormenta cayó en ese momento.

El estudiante estaba a unos minutos de entrar a su escuela, pero un poderoso rayo cayó sobre un poste de metal; posteriormente lo golpeó en su pie y la descarga eléctrica pasó por todo su cuerpo.

El rayo derribó al adolescente, cuyos músculos se entumecieron de acuerdo con medios locales. Fue un padre de familia quien vio lo que ocurrió y ayudó al adolescente a entrar a la escuela luego de que le cayó el rayo.

Teenager almost dies after being struck by LIGHTNING outside his school – as his mum reveals the extraordinary reason he survived https://t.co/zoY7ebsR99 pic.twitter.com/jipdfMD3sS — Showbiz (@showbiznotices) October 27, 2021

Sus zapatos le salvaron la vida

La madre del estudiante estaba a algunos minutos del plantel y acudió de inmediato para ver a su hijo.

El adolescente contó a su mamá Michelle Nimmo que no sintió ni escuchó nada durante al menos un minuto después de que el rayo lo tocó.

Paramédicos de Australia llegaron a la escuela para atender al adolescente y se sorprendieron al ver que no sufrió lesiones de gravedad, pero lo trasladaron a un hospital.

Los médicos le comentaron a la madre del adolescente que el calzado de goma pudo ser el factor por el que el estudiante sobrevivió al rayo.

Sin embargo, el rayo dejó algunas cicatrices en el adolescente tanto en el brazo como en la planta de su pie.

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