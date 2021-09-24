¿Qué opina Ángela Aguilar de la relación de Belinda y Nodal?

Ángela Aguilar feliz con la relación de Christian Nodal y Belinda.

El mediático romance de Christian Nodal y Belinda no solo ha hecho correr ríos de tinta, sino que también ha inspirado a algunos de sus colegas a encontrar una relación como la suya. Tal es el caso de Ángela Aguilar, quien comparte en exclusiva con Ventaneando, lo mucho que le encanta la pareja, aunque no así su constante exposición pública.

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Me encanta esa pareja, porque me llena el corazón, porque me llena de ilusión que, yo algún día pueda tener una pareja en la industria y que esté todo bien y tranquilo en ese sentido, así qué padre, qué inspiración de pareja, la verdad

Pues fíjate que, a ver te voy a decir una cosa, siento que por un lado es una inspiración porque la neta está muy padre que puedan enseñar su amor tan grande a través de las redes sociales, por otro lado, como yo soy una persona más privada, no sé si lo sacaría ni nada, porque imagínate te vas a comer y te sigan como cámaras y drones y así, se hace todo un escándalo, por otro lado, yo creo que mis noviazgos los voy a dejar escondidos

Será que Ángela podría estar no muy lejos de encontrar un amor parecido y, más ahora que está por cumplir 18 años y se ha convertido en una bella joven con una imagen más madura y sensual

La neta estuvo muy padre, nunca me ha gustado, o sea siempre he salido vestida como con mi armadura, que es mis corsés y mis brillos, mis faldas, mi todo; entonces me dijeron ‘esto es lo que vamos a ponerte, esto es como te vas a maquillar y así te vamos a peinar’, y yo así de ‘perdónenme, yo siempre escojo qué me pongo’, entonces básicamente me quitaron todo eso, me pusieron casi, literalmente, cuando te digo una gota de maquillaje, fue una gota de maquillaje, no tenía nada, estaba con el pelo mal hecho como si me hubiera levantado pero esas son las que ven ustedes porque quitamos varias fotos

La joven recordó a Queta Jiménez

Por último, Ángela respondió si en algún momento convivió con Queta Jiménez, La Prieta Linda, quien fuera su tía abuela, hermana de su abuela Flor Silvestre.

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