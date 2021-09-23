Adriana Arbeláez revela que Manuel José no quiere pagar pensión de su hijo.

Aunque ya hay una sentencia que lo declaró padre biológico del niño que procreó con la colombiana Adriana Arbeláez, Bryan Fanier Álvarez, mejor conocido como Manuel José, se resiste a responder por el menor y depositar la pensión alimenticia retroactiva de un poco más de once mil pesos, pues argumenta que no tiene solvencia económica para hacerlo y pretende endosarles la responsabilidad a los padres de Adriana.

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Es ella misma quien exhibe las intenciones del que paradójicamente siempre ha querido que se le reconozca como hijo de José José.

Artículo 4130, lo mete su abogado y dice que los padres están obligados a dar alimento a sus hijos, pero por la falta o imposibilidad de que los padres puedan dar el alimento, en este caso dice que él no pude darle alimento a mi hijo, que le pide que la obligación recaiga sobre los ascendientes directos próximos míos, porque él no tiene con qué, pero él tiene para pagar guaruras, camionetas de lujo, comprarse ropa, muchos lujos; ha dado varios conciertos pero él no tiene para darle alimento, porque la cuota provisional es solo para alimento

El primer depósito que hizo, lo hizo incompleto, él dio y peleó por 400 pesos que, porque era injusto 400 pesos de más, este segundo depósito ha estado exhibiendo en los medios y está diciendo que él es super responsable y que mantiene totalmente al niño

En los próximos días, el imitador de José José debe someterse a una prueba psicológica para evaluar sus facultades mentales y determinar si es apto para convivir con su hijo.

Ojalá salgan a relucir todas las inconsistencias que este señor tiene porque no es normal que un hombre que lo declaran padre, que ya hay un ADN realizado, que dio positivo, que el niño se parece mucho a él, que siempre supo del niño, que esté peleando y que todavía diga que no es hijo de él

Adriana, quien asistió este fin de semana a un evento en memoria de José José, lamentó no haber tenido oportunidad de acercarse a José Joel, pero le envió este mensaje de apoyo a él y a su hermana Marysol.

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