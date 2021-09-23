Pedro Moctezuma rompe el silencio tras la muerte de la hermana de Frida Sofía.

Pedro Moctezuma sigue en duelo por el fallecimiento de Natasha.

Tras la terrible pérdida de Natasha Moctezuma, la hija de su hermano Pablo Moctezuma y media hermana de Frida Sofía, Pedro Moctezuma rompió el silencio respecto al tema al regresar de Nueva York, donde le dijeron adiós a la joven hace unos días.

Yo amo a mi familia, estamos viviendo un dolor muy impresionante, no me gusta hablar de eso la verdad... estamos bien, estamos mejor con el favor de Dios, estamos muy unidos, yo amo a mi hermano y a mi cuñada, los amo y somos una familia muy unida y son cosas muy difíciles de asimilar

El hermano de la expareja de Alejandra Guzmán no quiso ahondar mucho respecto al tema con Ventaneando a su llegada al aeropuesto, salvo de cómo se encuentran sus allegados ante la muerte de su sobrina Natasha Moctezuma.

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Los abuelos de Natasha Moctezuma y Frida Sofía están bien

Visiblemente triste, el tío de Frida Sofía platicó cómo se sienten sus padres ante la repentina e inesperada muerte de su joven nieta, pues ambos estaban delicados de salud para recibir una noticia tan fuerte.

Todos estamos bien, pero la verdad ya no quiero hablar de eso

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