Las medidas que tomó Ángela Aguilar tras ser destrozada por el Himno.

Ángela Aguilar se convirtió en la joven promesa del regional mexicano. Con tan solo 17 años, la más pequeña de la Dinastía Aguilar ha conquistado el corazón de México con su dulce voz y simpatía.

Ángela Aguilar se dio a conocer por ser una joven muy trabajadora

¡Ángela Aguilar comparte en EXCLUSIVA su faceta como diseñadora de uñas de acrílico! Además presumió a su modelo estrella.

Sin embargo, la cantante enfrentó uno de los escándalos más contundentes en lo que va de su carrera artística.

Fue en la pelea del Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, donde Ángela Aguilar tuvo el privilegio de entonar el Himno Nacional Mexicano ante 70 mil personas.

La presentación de la cantante no fue bien recibida entre el público mexicano, quien criticó a Ángela por interpretar con estilo muy “agringado”.

Ante la ola de dimes y diretes, la intérprete de Dime Cómo Quieres, confesó que se llevó un gran aprendizaje para el resto de su carrera artística.

“No me define como artista, al revés, me define como artista cómo saqué la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”, expresó para un noticiero de televisión.

Ángela Aguilar tomó medidas extremas para no escuchar a sus detractores

Ángela Aguilar se sintió afectada con el odio que se suscitó en las redes sociales, pues los internautas emitieron todo tipo de comentarios.

La cantante, de 17 años, optó por apagar su celular y dejar que el tema pasara desapercibido.

“La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular... Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí”, subrayó.

Pese a la ola de críticas, la hija de Pepé Aguilar confesó que se quedó con el aplauso y grito emocionado de la audiencia en la pelea del Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders.

“Estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, en el estadio todo mundo estaba feliz de la vida. Creo que le dio la oportunidad a que la gente la cantara más, porque esto no se trata de mí, se trata de representar a México, el lugar que más amamos y que nos hace sentir orgullosos, identificados. Para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente”, concluyó.

