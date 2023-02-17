¿El fin del mundo? Aparecen extraños círculos en el cielo de Croacia.

Si de sucesos extraños hablamos, basta recordar lo que sucedió hace una semana cuando Estados Unidos informó que había derribado un OVNI (Objeto Volador no Identificado) en Alaska, el cual se encontraba sobrevolando a una altura de 40 mil pies y representaba una amenaza para los aviones civiles; sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer sobre la presencia de extraños círculos en los cielos de Croacia.

¿Qué se sabe sobre los círculos que aparecieron en los cielos de Croacia?

A través de redes sociales se difundieron una serie de videos e imágenes sobre extraños círculos que aparecieron en Croacia. Este hecho sorprendió a propios y a extraños, incluso hay quienes aseguran que es una señal de que un evento catastrófico podría ocurrir.

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De acuerdo con los internautas, los extraños círculos se han mantenido en diversas partes del país, por lo que los croatas se encuentran preocupados. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué son y por qué surgieron.

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¿Qué dijo Jaime Maussan al respecto?

El experto en sucesos paranormales y del tercer tipo, Jaime Maussan, compartió algunas imágenes en sus redes sociales, donde se alcanzan a apreciar claramente los círculos que aparecieron en Croacia y que han despertado la preocupación de sus habitantes.

“Extraños círculos captados en el cielo en Croacia. Las imágenes se están volviendo virales en ese país. Muchos ciudadanos se han quedado sorprendidos y temen que sea una señal de algún evento próximo”, escribió.

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¿Qué otros extraños fenómenos se han visto en el cielo? El pasado 13 de febrero, una bola de fuego iluminó el cielo de Rouen, Francia. Se trató de un meteorito que dejó perplejos a los franceses. El fenómeno también se vio en Bélgica, Países Bajos y Reino Unido.



Gracias al avistamiento prematuro del cuerpo celeste, es que se pudo calcular la trayectoria de este, por ello, se estimó que la zona de impacto sería entre en el Canal de la Mancha, en los límites entre Reino Unido y Francia.