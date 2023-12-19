Este es el apellido que más personas tienen en México

En el mundo existen infinidad de apellidos y, en México ni se diga; sin embargo, en nuestro país hay algunos que son más comunes de que otros, por ello, son más las personas que llevan esos apellidos. Aquí te decimos cuál es que más abunda en nuestro territorio.

El apellido es el nombre antroponímico con el que se distingue a las personas. En nuestro país abundan los Hernández, López, García, Sánchez, Flores, Pérez, entre muchos otros, pero existe uno en especial y que portan miles de mexicanos.

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Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

El apellido tiene una connotación diferente en cada país, en algunos es sinónimo de formalidad, en otros solo se usa realizar diversos trámites y en algunos más el único que cobra relevancia es el paterno, mientras que el materno pasa a segundo plano.

¿Cuántos apellidos existen en México? De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México existen más de 30,000 tipos de apellido, aunque hay uno que predomina por encima del resto. Aquí te decimos cuál es.

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¿Qué apellido es el más común?

En el estudio de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que el apellido más común en México es Hernández, pues más de 671,972 personas lo portaban en aquel entonces.

Sin embargo, a Hernández le seguían García (94,308), Martínez (91,059), López (87,777), González (73,256), Pérez (71,961), Rodríguez (69,751), Sánchez (59,424), Ramírez (53,144), y Cruz (43,280).

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En otras regiones de Latinoamérica el apellido que más prevalece es González, sobre todo en aquellos del cono sur como Argentina, Chile, Paraguay y Venezuela, incluso hay personas que tienen el mismo apellido dos veces.

¿Cuál es el significado de Hernández?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el origen del apellido Hernández es español; sin embargo, se propagó en México durante la época de la colonia. Cabe mencionar que en aquel entonces la terminación “ez” se usaba como diminutivo de “hijo de”.

