Estos son los apellidos más graciosos de México

En México existe una gran variedad de apellidos, esto debido a la multiculturalidad y diversidad, algunos son más comunes, otros son raros y algunos más son graciosos. En esta ocasión nos centraremos en aquellos que son chuscos y si a eso le sumamos el sentido del humor de los mexicanos seguramente te divertirás.

Los apellidos forman parte de nuestra identidad e individualidad, ya que hacen referencia a nuestra descendencia. En México hay algunos tan comunes como Sánchez, López, Pérez, Flores, García, Hernández, entre otros, también hay otros que se encuentran en peligro de extinción, aunque en esta ocasión hablaremos de los más graciosos.

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Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2020 el registro de apellidos en México era de 34 mil, entre los cuales se encuentran los más graciosos, chuscos y curiosos. ¡Presta atención!

¿Qué apellidos son los más graciosos?

En México existen 12 apellidos que son considerados los más graciosos de todos y es muy probable que todos en alguna ocasión los hayamos escuchado. La mayoría de estos han provocado risas y uno que otro chascarrillo. Estos son los más graciosos de México: Cabeza de Vaca, Calvo, Prieto, Garrido, Urriaga, Melgar, Sorda, Zuzunaga, Aguanta, Amozzurritia, Cabra y Cancelada.

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Según registros del INEGI, Cabeza de Vaca únicamente ha sido registrado 89 veces entre 2017 y 2020, mientras que Cancelada únicamente lo portan 20 personas en todo el país.

¿Cuáles son los nombres prohibidos? Por si fuera poco, el ingenio y sentido del humor de los mexicanos también se hace presente en los nombres, es por eso que algunos han sido prohibidos. Aquí te dejamos algunos:

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