Estos apellidos facilitarán tu proceso para obtener la ciudadanía estadounidense

Desde tiempos inmemorables, la tierra de las oportunidades, Estados Unidos, ha atraído a innumerables buscadores de sueños, entre ellos muchos mexicanos que han emprendido el viaje en busca del anhelado sueño americano.

Algunos regresan a su tierra natal después de algunos años, mientras que otros optan por quedarse y, eventualmente, buscar la ciudadanía estadounidense. En este sentido, para aquellos que buscan desentrañar los misterios del proceso de naturalización, hay un elemento intrigante que podría facilitar el camino: el apellido. Dicho esto, a continuación te compartimos cuáles pueden ayudarte.

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Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

¿Qué apellidos podrían facilitar el proceso de obtener la ciudadanía en Estados Unidos?

Aunque en países de la Unión Europea se ha especulado sobre apellidos que podrían agilizar el proceso de obtener la nacionalidad, en Estados Unidos la realidad es un tanto diferente y más compleja. Sin embargo, existe una curiosa lista que, aunque no garantizan la ciudadanía, podrían allanar el terreno para iniciar el trámite con mayor celeridad.

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Entre los apellidos que podrían facilitar el proceso, destacan los siguientes:



Smith

Johnson

Brown

Jones

Miller

Davis

Wilson

Anderson

No obstante, es crucial señalar que la simple posesión de uno de estos nombre no garantiza la obtención de la ciudadanía; es más bien un punto de partida que podría facilitar el inicio del complicado proceso de naturalización.

¿Cuál es el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense con el apellido?

Para comenzar el trámite de ciudadanía estadounidense, que es totalmente diferente al de la visa americana, es imperativo cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades migratorias del país.

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Además de tener al menos 18 años de edad, los aspirantes deberán demostrar habilidades básicas en lectura, escritura y comunicación oral en inglés, aunque este requisito varía según la edad del solicitante. La buena conducta moral, la existencia de descendientes directos de origen estadounidense y el matrimonio también figuran entre los requisitos fundamentales.