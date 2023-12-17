Estos apellidos mexicanos podrían darte la nacionalidad inglesa

En la búsqueda de oportunidades para residir legalmente en un país extranjero, los caminos pueden ser diversos y en algunos casos, sorprendentes.

Entre las opciones disponibles se encuentran visas de trabajo, empleos temporales, uniones matrimoniales y también la posibilidad de obtener la nacionalidad a través de la herencia y el linaje. En este último caso, la conexión con un país puede establecerse mediante pruebas de sangre y en algunos casos particulares, a través de los apellidos.

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Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

¿Qué apellidos mexicanos podrían darte la nacionalidad inglesa?

En el contexto de México, un país con una rica diversidad cultural y una historia llena de mezclas, resulta interesante explorar qué apellidos mexicanos podrían abrir las puertas hacia la nacionalidad inglesa. Sorprendentemente, existen algunos apellidos mexicanos que comparten raíces con nombres familiares en Inglaterra.

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Apellidos como Smith, Jones, Williams, Brown, Wilson, Johnson, Robinson, Thompson, Wright y White, podrían estar vinculados a la nacionalidad inglesa.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el período comprendido entre 2017 y 2020, se registraron más de 280 personas con el apellido Smith, siendo este el más común entre los apellidos ingleses. Este dato sugiere que, aunque pueda parecer una conexión remota, existe una presencia significativa de apellidos ingleses en la población mexicana.

¿Cuál es el proceso para obtener la nacionalidad inglesa con el apellido?

La posibilidad de obtener la nacionalidad inglesa a través de estos apellidos no es automática, y el proceso puede variar según las leyes y regulaciones de cada país.

Sin embargo, el hecho de contar con un apellido que comparte raíces con la dicha cultura podría ser un punto de partida interesante para explorar la posibilidad de establecer vínculos más estrechos con el Reino Unido.

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