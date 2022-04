Apio Quijano responde a quienes aseguraron que se besó con Erik Rubín.

Tras este video que se volvió viral y que ocurrió en los 90 Pop Tour en Veracruz, Héctor el Apio Quijano de Kabah fue delapidado en redes sociales, el cantante afirma que le dijeron de todo y ahora se defiende enfatizando la falta de respeto e intolerancia a un momento que surgió incidentalmente y como parte del show, aunque parezca que él y Erick están a punto de besarse.

Erik Rubín y Apio Quijano de Kabah protagonizan romántico momento durante el espectáculo "90´s Pop Tour". pic.twitter.com/p2YxP5f2Hr — Lo + viral (@VideosVirales69) April 4, 2022

“No tiene nada que ver con todo lo que la gente está inventando y si lo quieren seguir inventando, invéntenlo... sus historias, sus cuentos, pero sí, lo que me dolió no es lo que se dijera, sino la manera y la forma en como dijeron las cosas, que fueron muy hirientes y te comento, me sorprendió que fueran las mujeres y la comunidad gay que fueran así, entonces es como otra vez decir hay que respetar, queremos respeto, respetemos también”, expresó para nuestra cámara.

“Ese momento en particular, yo estaba cantando el coro y estaba cantando, no sé qué estaba bailando y cuando se me olvidó que me tocaba cantar con él, entonces salgo y voy con él, llego con él sin micrófono, entonces pues me toca cantar a mí y yo no traía el micrófono y Erick lo que hizo fue protegerme; de plano me reí con él, nos abrazamos y ya, se ve muy tentador la situación, pero jajaja”, añadió Apio Quijano.

