Pablo Lyle dejó la correccional tras pagar fianza: ¿Qué sigue?

Tal como se lo informamos el día de ayer, Pablo Lyle fue puesto bajo custodia del Departamento de Policía del condado de Miami, luego de que la jueza de su caso, Diana Vizcaino, rechazara la petición de sus abogados defensores para suspender el pago de la fianza de 50 mil dólares que le había sido impuesta hace tres años para llevar su proceso penal por el homicidio de Juan Ricardo Hernández en libertad condicional.

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Pablo tuvo que enfrentar de nuevo el mismo proceso que vivió cuando fue arrestado por primera vez hace tres años, tal y como nos lo compartió la abogada penalista Sandra Hoyos y así fue fichado de nueva cuenta por el Departamento de Policía del condado de Miami.

La noticia es que este viernes a temprana hora el actor pudo acreditar el pago de la fianza y regresar con un monitor electrónico en el tobillo al lugar donde ha podido permanecer en arresto domiciliario, así lo confirmó Juan Díaz Granados, gerente de Relaciones Públicas de la cárcel a la que fue llevado este jueves en Miami.

¿Qué sigue en el caso del actor Pablo Lyle?

Sin embargo, en esta ocasión se mantendrá custiodiado por elementos de la correccional hasta el próximo jueves cuando tendrá que presentarse en una nueva audiencia del caso.

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