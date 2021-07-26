Aracely Arámbula confesó por qué no quiso aparecer en ‘Luis Miguel, la serie’.

Tras permanecer un largo tiempo fuera de los reflectores y mantenerse al margen de la polémica segunda parte de la serie de Luis Miguel, Aracely Arámbula rompe el silencio y comparte con lujo de detalle los motivos por los que prefirió no ser incluida en la historia, además de vertir su opinión sobre la que da que Michelle Salas lanzó en contra del proyecto por haber sido sexualizada.

La chihuahuense habló a su llegada a un evento este fin de semana en Acapulco.

Mi Mich hermosa. Yo con Mich platiqué antes de hacer la serie. Michelle es la hermana de mis hijos y yo le tengo mucho cariño, sí le recomendé a mi abogado…

Y relató cómo fue que la productora de la serie de Luis Miguel la buscó y cómo decidió negarse a participar optando incluso por plasmarlo legalmente.

La casa productora a mí me buscó, cuando yo estaba en La Doña, ellos me buscaron y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero la verdad es que yo decidí que no porque ellos sí están lucrando con esa historia

Primero que nada, yo les pedí que no quería salir… yo no quería que tocaran a mis hijos porque es una historia bellísima, que si ustedes supieran, caerían desmayados y dirían ‘no es cierto’. Primero, mis hijos

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La actriz mexicana también se dijo satisfecha por no formar parte de Luis Miguel, La Serie.

Para dejarlo claro y estipulado, decidimos hablarlo mi hermano Leonardo, Guillermo y yo, firmarlo y ponerlo en papel. Esto queda para la posteridad y para las demás celebridades que no quieran salir en una serie. Se marcó un precedente donde no se puede poner imagen, así pongan otro nombre como pensaba la mayoría

Les quiero decir que estoy muy feliz, disfruté, descansé y estoy muy feliz de no haber salido ahí porque iba a ser contado por otras personas. Ni si quiera por el padre de mis hijos. En este momento, no voy a salir ni en la segunda temporada ni en la tercera. Es una historia muy hermosa y yo comenté que me gustaría grabarlo en memorias en un libro. Primero que nada, lo van a saber mis hijos, ya les he contado ciertas pinceladas

Además, confesó que podría plasmar su historia de vida en un libro en los próximos años.

Cuando ustedes me preguntan algo del papá de mis hijos, jamás les voy a hablar algo negativo porque viví una historia muy hermosa y gracias a ellos tengo a mis dos hijos. Yo lo que quiero es que ellos tengan el mejor recuerdo de su vida porque así fue. Las cosas a veces no se pueden continuar por equis razón, pero no quiere decir que vas a estar triste y que vas a estar pasándola mal

A mí si los de la serie me hubieran hablado y hubieran hecho las cosas bien, adelante, pero como no quisieron. Lo quisieron hacer por su cuenta por su lado y sin tomar en cuenta a mis hijos, dije ‘por supuesto que no, mis hijos son menores de edad y yo soy la mamá’

Aracely Arámbula considera que ella tiene todo el derecho a no aparecer en los proyectos de su ex Luis Miguel.

Yo también soy una figura pública que tiene derecho a decir si quiere salir o no. Tengo una carrera de veinti tantos años, que tampoco pueden pasar por ella encima, solo porque les de la gana. Todas las personas que no quieran salir en una serie, lo pueden hacer

Aracely Arámbula asegura que su corazón está ocupado

Aracely Arámbula ya no oculta el amor que nuevamente llegó a su puerta y aunque no dio más detalles de su actual pareja sentimental, confirmó que no tiene nada que ver con el medio del espectáculo.

En el amor… ¿tú cómo me ves? ¿Me ves triste? No es famoso, adiós, gracias. No le busquen porque no le encuentran

En otros temas, Aracely reveló que aún no se ha vacunado contra el Covid-19.

Todavía no estoy vacunada. Ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune. La verdad me quiero esperar porque soy una persona que me gusta ratificar todo lo que me pongo. Yo respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no, yo estoy cuidando mi salud

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