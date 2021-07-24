Christian Nodal actualiza el estado de salud de su mamá Cristy Nodal.

Christian Nodal ya tiene planes para el cumpleaños de Belinda.

Después de una persecución en coche y dos intentos de entrevistarlo, Christian Nodal habló para un grupo de reporteros a su salida de la velaria de la feria de León, Guanajuato, donde volvió a llenar su segundo show en esa ciudad.

El cantante compartió que, hace unos días, su madre Cristy Nodal fue hospitalizada de emergencia en Guadalajara, para extirparle la vesícula.

"Mi mamá está muy bien, gracias por preguntar. La operaron de la vesícula, se sentía malita de la vesícula y se hizo la operación, pero todo bien gracias a Dios. Estuve con mi papá ayer tramitando las visas para trabajar, estoy muy contento de estar por allá con la gira AYAYAY!", expresó antes de entrar a su hotel.

Y reveló que tiene planes de festejar el cumpleaños de su futura esposa Belinda, el próximo 15 de agosto, aunque no dio más detalles.

No puedo decir porque luego le van a decir los fans….

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Christian Nodal no quiso responder los cuestionamientos sobre Lupillo Rivera

La entrevista transcurrió mientras ingresaba a su hotel, así que el cantante bromeó sobre si lo escoltaríamos hasta su habitación.

¿Me van a acompañar a mi cuarto? A mí los medios me tienen bien espantado de tantas cosas que preguntan y yo nada más tengo amor para todos mis fans

Y pese que su seguridad intentaba bloquearnos, aún pudimos preguntarle sobre las declaraciones que Lupillo Rivera ha hecho sobre Belinda y sobre que en su reciente show en la misma plaza, no se vendieron todos los boletos.

Yo no tengo nada que responder a eso. Gracias

En cuanto a su show, Nodal ofreció casi tres horas de concierto a sus fans, que le pedían una y otra vez una última canción y no le permitían abandonar el escenario.

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