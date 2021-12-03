Descubren una momia de 1200 años de un joven atado con una cuerda.

Recientemente se hizo un hallazgo que dejó completamente sorprendidos a los investigadores.

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Este hecho sucedió en Perú, tras desenterrar una momia que se cree tiene entre 800 y 1200 años, aunque lo sorprendentemente, es que se encontraba atada con una cuerda. Un hallazgo que se dio en un sitio en las afueras de la capital, Lima, y que ahora se deberá estudiar con detenimiento para averiguar la historia que hay detrás.

Hasta el momento, lo que se sabe es poco, ya que los arqueólogos estiman que se trata de los restos de un varón joven de entre 18 y 22 años en el momento de su muerte, con las manos cubriéndose el rostro.

El lugar del descubrimiento

En cuanto a las características de la momia, la encontraron en una cámara funeraria de unos tres metros de largo y a una profundidad de aproximadamente 1,4 metros en el sitio de excavación en Cajamarquilla, a unos 24 kilómetros al este de Lima, así lo ha explicado el arqueólogo Pieter Van Dalen, que está a cargo del proyecto.

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de San Marcos de Lima encontró una momia en perfecto estado de conservación. Los restos pertenecen a un varón y datan de la época preincaica.



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El hallazgo es peculiar y único. La momia habría sido enterrada en algún momento entre el 800 y el 1200 d.C., lo que significa que tendría al menos 800 años

Además, se mencionó que no fue lo único que encontraron en la zona. Al parecer, a un lado de la momia encontraron el esqueleto de un conejillo de indias andino y lo que parece ser un perro, así lo explican investigadores de la Universidad de San Marcos. También, encontraron rastros de maíz y otras verduras en la cámara funeraria.

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En cuanto al lugar, Van Dalen ha explicado que Cajamarquilla era un centro urbano que podría haber albergado entre 10.000 y 20.000 personas, una ciudad que se construyó alrededor del año 200 a.C. y estuvo ocupada hasta aproximadamente el año 1500.

