Sacan del ataúd el cuerpo de su amigo y lo llevan a pasear en moto.

El cuerpo de Erick Cedeño Méndez tuvo un trágico desenlace tras ser sepultado en Portoviejo, capital de Manabí, Ecuador, hecho que conmocionó a millones de usuarios de las redes sociales.

El cuerpo de Erick fue sacado de su ataúd para llevarlo en un viaje por motocicleta a modo de “homenaje” por las calles de su país.

Fue asesinado el pasado domingo 28 de noviembre y sepultado el 29; sin embargo, sus amigos decidieron abrir el féretro para pasear a Erick por diferentes calles de la ciudad.

El peculiar momento fue compartido por el periodista Steeven Macías en su cuenta de Twitter, generando reacciones negativas en los comentarios.

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Videos del cuerpo de Erick escandalizan en Ecuador

En diferentes videos grabados por personas de Ecuador se puede apreciar el cuerpo de Erick sobre la moto, justo detrás de otro joven manejando el vehículo.

El fallecido se aprecia con camisa blanca y pantalón negro, mientras un hombre sujeta el cuerpo para que no se caiga en medio de la carretera.

Las calles están repletas de personas que gritan y lanzan algunas bebidas al cielo, como parte del supuesto homenaje a su amigo.

Los videos han causado indignación entre millones de usuarios de las redes sociales, quienes no dan crédito del escalofriante “homenaje” a Erick.

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