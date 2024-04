¿Ariana Grande plagió a Luis Miguel? La acusan de copiar una famosa canción del Sol

Ariana Grande es actualmente una de las cantantes actuales más importantes de la escena pop; además, el lanzamiento de su último álbum en semanas pasadas ha causado una gran controversia y llamado bastante la atención, pues muchos aseguran que uno de los sencillos que incluye su álbum, es completamente una copia de una canción de Luis Miguel.

Y es que basta escuchar “Don´t Wanna Break Up Again” de Ariana Grande, para percatarse que realmente existen muchas similitudes con la canción “Dame” de Luis Miguel, que tiene casi 30 años de haber salido.

Usuarios en redes sociales han llegado a la conclusión de que la música de Ariana ha sido influenciada enormemente por el talento y estilo de Micky. Aunque ella no ha declarado o externado nada acerca de un existente gusto por la música de él, muchas personas afirman que está claro que lo hay.

¿Ariana Grande plagió una canción de Luis Miguel?

La verdad es que no es un hecho que exista un plagio por parte de Ariana Grande a Luis Miguel, pero todo el revuelo comenzó gracias a un usuario de TikTok, quien publicó un video donde comparaba ambas melodías: “Don´t Wanna Break Up Again” y “Dame”.

Pico Navarro, como se hace llamar en dicha plataforma, compartió su inquietud, pero también decidió cuestionar a sus seguidores sobre lo que ellos pensaban acerca de este supuesto plagio.

“Hay una canción del nuevo disco de Ariana Grande que se me parece mucho a una de Luis Miguel”, comenta el creador de contenido en el video que subió. Seguidamente reproduce los dos temas y abre un debate entre los usuarios que lo siguen o ven su contenido.

¿Mariah Carey tiene que ver con el plagio de Ariana Grande a Luis Miguel?

¡A los internautas no se les va una! Y es que, a partir de que este usuario publicó el video comparando los temas de Ariana Grande y Luis Miguel, surgió también una increíble teoría de que Mariah Carey influenció a Ariana sugiriéndole la melodía para crear esa nueva canción en su álbum.

Recordemos que Mariah Carey y Luis Miguel mantuvieron una relación amorosa a finales de los 90´s, aproximadamente pocos años posteriores a que El Sol sacara el tema “Dame”. ¿Será que la cantante de “All I Want for Christmas Is You” no ha olvidado a su novio a pesar de haberse dejado hace más de 20 años?

Hasta el momento, Luis Miguel no se ha pronunciado respecto a este “escándalo”, aunque muchos esperan que lo haga como lo hizo hace un par de días con uno de los integrantes de Matisse, grupo que recientemente sacó una canción mencionando a El Sol.

