Así fue como Belinda se hartó y le respondió indirecta a Cazzu

Belinda sigue demostrando por qué es una de las cantantes más queridas de México, pues recientemente dejó atrás su lado pop y nos demostró una nueva faceta en el mundo de los corridos bélicos siendo el primero de estos “Cactus”, tema que cuenta con claras referencias a Christian Nodal y que le valió una indirecta de Julieta Emilia Cazzuchelli, actual pareja del cantautor sonorense.

¿Cuál fue la indirecta de Cazzu a Belinda? “Cactus” generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pero también en la propia Julieta Emilia Cazzuchelli, quien en sus historias de Instagram subió un meme en alusión al nuevo sencillo de la cantante española.

En la imagen compartida por Cazzu aparece la actriz Gloria Stuart, quien interpreta al personaje de Rose en la cinta de “Titanic” pero en su vejez, así como la canción “My heart Will Go On” de Celine Dion y la acompañó con el mensaje “han pasado como 84 años”, lo que muchos interpretaron como una burla para Belinda y su tardía tiradera contra Nodal.

¿Belinda le respondió a Cazzu?

Sin embargo, ahora quien aprovechó para enviarle una indirecta a Cazzu, novia del intérprete de “Vivo en el 6”, “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Cumbión dolido”, entre muchas, fue Belinda.

Belinda recién estrenó “300 noches”, tema que lanzó en colaboración con Natanael Cano. Esto desató la oleada de especulaciones sobre si la letra incluye algunas indirectas para Christian Nodal, como sucedió con “Cactus”.

Pero eso no es todo, lo que más llamó la atención fue que en medio de las publicaciones que hizo Belinda en redes sociales para promocionar su nuevo sencillo destaca lo que parece ser una respuesta a Cazzu.

¿Qué publicó Belinda?

A través de sus historias de Instagram, Belinda retomó la misma imagen que utilizó en su momento Cazzu, la cual muestra a Gloria Frances Stuart en la cinta “Titanic”, pero en lugar de usar la frase “Han pasado 84 años”, como lo hizo Cazzu en su momento, cambió la frase por “han pasado 300 noches”.

¿”300 noches” está inspirada en Nodal?

Hasta el momento Belinda no se ha pronunciado al respecto ni ha dicho si este nuevo disco tiene algo que ver con su relación o relaciones pasadas aunque las alusiones son bastante notorias, pero si mencionó en noviembre pasado que “este disco es muy personal, nuevo. Todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción”.