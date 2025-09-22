Este fue el emotivo homenaje al actor y periodista Daniel Bisogno en la 67° entrega de los Premios Ariel

Este sábado tuvo lugar la 67° entrega de los prestigiosos Premios Ariel en Puerto Vallarta, donde la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) premia a lo mejor del cine nacional y en dicha ceremonia se tuvo un momento para rendirle homenaje a la inigualable figura de la televisión mexicana: Daniel Bisogno, quien fue recordado con un emotivo homenaje.

Fue este 20 de febrero de 2025 que Daniel nos dejó en forma física, quien a través de las décadas forjó un gran legado en el mundo del entretenimiento, mismo que le ha dado un lugar dentro de nuestras memorias y en el arte mexicano.

¿Cómo fue el homenaje inédito a Daniel Bisogno?

Durante la sección de la premiación llamada “In Memoriam”, la academia proyectó imágenes de figuras que nos abandonaron este último año, donde se proyectó una fotografía nunca antes vista de Daniel Bisogno, la cuál nos dejó ver presentador en su faceta como actor, profesión en la que debutó a la edad de 9 años.

La fotografía mostrada contaba con la descripción de “Actor, Periodista”, la cual nos dio un momento emotivo donde Daniel lució siendo solo un niño, época en la que participó en algunas cintas, años antes de consolidarse como uno de las figuras más grandes dentro del periodismo dedicado a los espectáculos, a lo que a día de hoy es muy bien recordado por el público mexicano y latino.

¿En qué películas participó Daniel Bisogno?