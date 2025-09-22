Lupita TikTok sale a la luz mostrando fotos inéditas del funeral de su bebé Karely

Lupita TikTok se ha dado a conocer rápidamente en redes sociales, siendo una personalidad reconocida por varios de sus seguidores. Recientemente, sufrió un terrible episodio de su vida, donde tuvo que sobrellevar el fallecimiento de su bebé Karely a los pocos días de haber nacido.

Recientemente, en sus redes sociales, la creadora de contenido compartió fotos inéditas del funeral de la menor, siendo momentos íntimos que no habían salido a la luz. A continuación, te detallamos toda la información que se sabe al respecto.

¿Qué contenido compartió Lupita TikTok en redes?

Lupita TikTok, desde su cuenta de Instagram, ha publicado varias fotos inéditas del funeral de su bebé Karely, compartiendo todo el dolor y sufrimiento que tuvo que experimentar ante la terrible pérdida. En el video más reciente, publicado el 22 de septiembre, vemos la ceremonia religiosa que se le realizó a la menor.

En una parte del video podemos ver a algunos amigos y familiares de la influencer acompañándola. Al final se observa que dejan ir unos globos blancos. Las imágenes tienen un texto que dice lo siguiente:

“Solo Dios sabe lo que siento, 4 meses de tu partida y de todo lo malo que ha pasado, sé que un día todo va a ser mejor, Dios mío solo dame fuerza para seguir apoyando a mis papás”

Fueron varios de sus seguidores y usuarios que aplaudieron la fortaleza de la creadora de contenido ante tal situación, además de aprovechar el momento para compartir sus condolencias y buenas vibras hacia ella, recalcando su gran valentía al compartir fotos inéditas del funeral.

¿Qué pasó con Ricardo ´N´, ex de Lupita TikTok?

Además, de sobrellevar la muerte de su bebé Karely, también tuvo que experimentar el momento en que su esposo, Ricardo, quien era padre de su hija, fue detenido por las autoridades al ser acusado de abuso sexual en mayo del 2025.

En videos realizados por Lupita TikTok, explica que sigue detenido en un Centro de Reinserción Social Estatal y mantiene comunicación con su pareja, aunque por disposiciones legales se le impide poder verse en persona. Aprovechando dichos momentos para que la influencer desmintiera todos los rumores que se hicieron durante la muerte de su hija.