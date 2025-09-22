Así han cambiado Peso Pluma y Kenia Os desde que iniciaron su relación

Peso Pluma, desde el inicio de su carrera musical al interpretar corridos tumbados, se ha destacado por portar un estilo muy característico, look que mantuvo durante mucho tiempo y a lo largo de sus diversas relaciones amorosas.

¿Cómo sobrellevan Kenia Os y Peso Pluma el peso de la fama y el amor? [VIDEO] La cantante Kenia Os compartió detalles sobre su noviazgo con Peso Pluma y revela si el cantante le ha dedicado alguna canción.

Recientemente, en su cuenta de TikTok compartió un video en el que lo vemos con un nuevo look, un cambio drástico que ha explotado en las redes sociales. No te vayas, porque te detallaremos qué novedades vemos en el estilo de la pareja de Kenia Os desde su relación.

¿Cuál es el nuevo cambio de look de Peso Pluma?

Peso Pluma, aunque ya lo vemos portando outfit de diseñadores, durante mucho tiempo mantuvo el corte de pelo. En un inicio empezó con un mullet largo y después pasó a un corte básico con línea media al iniciar su relación con la cantante mexicana.

Pero en un video publicado en TikTok, vemos al joven cantante que ahora muestra una cabellera muy corta, eliminando todos los mechones largos que tenía anteriormente. Aunque es un nuevo look, se destaca por proyectar esa imagen de chico malo, al permitir que ciertos tatuajes sean más visibles.

Hasta el momento, ha reunido más de 1 millón de “me gusta”, y comentarios de sus seguidores, algunos aplauden su cambio drástico, mientras que otros critican su actual aspecto, explotando en las redes por la noticia tan inesperada. Sin embargo, Kenia Os, aprovechó la oportunidad para dejar su mensaje de amor para su pareja.

¿Qué cambios han vivido Peso Pluma y Kenia Os desde su relación?

Dentro del video, algunos usuarios destacaron que el nuevo look que tomó el cantante de corridos tumbados pudo ser por su pareja Kenia Os. Incluso, hay un comentario que ha sobresalido notablemente, puesto que dice lo siguiente:

El verdadero “Convierto en Oro lo que yo toco”

Haciendo referencia que Peso Pluma, al iniciar su relación con la cantante, ha presentado un cambio drástico en su forma de vestir y peinarse, ya que podría ser influenciado por la joven artista. Por ahora, la hermosa pareja está experimentando una relación llena de amor, donde los vemos saliendo de viaje y dándose muestras de afecto constantemente.