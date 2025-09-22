Christian Nodal rompe el silencio y aclara temas sobre la presunta distancia con su familia, además habló sobre su lealtad

Este fin de semana, el cantante Christian Nodal ofreció una conferencia de prensa durante su estadía en Colombia poco antes de su esperado concierto en Bogotá, donde habló sobre ciertos temas de su vida personal y profesional que han sonado con fuerza en los últimos días, mismos que señalan que habría sacado a su papá de su equipo de trabajo para darle prioridad a su suegro, Pepe Aguilar y sobre un distanciamiento con su familia.

El intérprete de “No Te Contaron Mal” fue claro sobre la relación que mantiene con su familia, en específico con su padre con quien ha trabajado durante toda su carrera y le ha ayudado a ser el artista quien es, luego de que varios rumores señalaran un distanciamiento tras su integración a la familia Aguilar.

¿Qué fue lo que dijo Christian Nodal respecto a su familia?

Ante estos rumores, Nodal desmintió las versiones que en los últimos suponían que había dejado a Jaime Gonzáles, su papá, fuera de su equipo de trabajo. Junto a estas declaraciones por parte de Christian, destacó que “tienen un vínculo muy familiar y sobre todo en el negocio”, a lo que precedió a cuestionar a algunos medios que despiertan conflictos que en palabras de el cantante, “no existen”.

De paso, aseguró lo siguiente:

“Con mi disquera manejo una lealtad, soy socio también y estamos bien”, dejando en claro que la manera en que ha trabajado toda su carrera seguirá siendo la misma, o al menos por ahora, sin darle ese rol a su suegro Pepe Aguilar del que tanto se ha hablado.

¿Por qué se hablaba de una ruptura familiar de Christian Nodal?

En los últimos días, surgieron versiones que hablaban sobre un presunto distanciamiento, e incluso se hablaba de el fin del vínculo profesional entre el cantante y su padre, esto tras la cercanía de Christian Nodal a Pepe Aguilar.

Todo apunta a que de momento, entre los pleitos legales que han envuelto la carrera de Christian Nodal, su padre seguirá siendo su productor y socio del sello SG Music y su familia seguirá trabajando de la misma manera que lo han hecho en los últimos años con él.