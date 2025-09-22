¿Quién es Mr. Yizus, el influencer que hallaron tras casi un mes desaparecido?

Sigue el misterio sobre el influencer Mr. Yizus, cuya desaparición fue alertada el pasado 30 de agosto. Aunque este domingo 21 de septiembre se confirmó su hallazgo con vida, los internautas se preguntan quién es este hombre y qué le sucedió.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

Fue hace casi un mes que Abraham Emmanuel Pacheco Partida, más conocido como Mr. Yizus, fue visto por su familia por última vez. Desde entonces se inició una búsqueda para dar con su paradero y a pesar de que los días pasaban las esperanzas no se agotaron.

¿Qué le pasó a Mr. Yizus?

Mr. Yizus fue reportado como desaparecido en la colonia Ponciano Arriaga, mientras se dirigía con destino a Tonalá. El influencer iba a llevar a cabo una cobertura de un bautizo mediante el uso de drones pero, tras salir en esa dirección, perdió todo tipo de contacto con su familia.

Ahora, a semanas de haber desaparecido, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que fue hallado con vida. Sin embargo, las autoridades competentes no han brindado mayores detalles sobre el lugar del hallazgo, su estado de salud y los motivos por los cuales estuvo desaparecido.

¿Quién es el influencer Mr. Yizus?

El caso ha despertado mucha curiosidad entre los internautas y es que desde su desaparición su rostro comenzó a viralizarse. Mr. Yizus es conocido en redes sociales por crear contenido relacionado con las motocicletas y el estilo de vida de los bikers.

Además, se sabe que el influencer es maestro en línea y ofrece clases de inglés. De todos modos, los que llama la atención es que no se sabe nada más sobre su vida, la conformación de su familia, su formación profesional ni datos sobre su nacimiento.

Mr. Yizus tiene 31 años y aunque ahora se confirmó su hallazgo con vida, su vida y desaparición siguen siendo un misterio para los internautas que esperan tener pronto respuestas esclarecedoras.