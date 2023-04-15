VIDEO: Quiso espantar a unas aves en el parque ¡y se fue de pico!

No cabe duda que muchas veces nuestro instinto animal sale a flote, como el caso de esta chica que vio unas aves comiendo en un parque y quiso actuar como animal para lograr su cometido. La joven sintió que la invadió el instinto de cazadora, así que al ver a las aves tan tranquilas intentó espantarlas con una técnica poco común, pues se puso en una posición extraña como animal cuadrúpedo y empezó a avanzar lentamente.

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Cuando la chica ya estaba cerca del lugar donde estaban las aves se levantó un poco para saltar una pequeña barda que estaba en el camino, pero no midió bien su espacio así que sus pies se atoraron y se fue de pico azotando en el suelo. Al final las aves sí se espantaron, pero del azotón que se metió la joven al caer cerca de ellas, así que esto lo podemos llamar un "karma al instante".