Axel Llunas reveló los retos que enfrentó al grabar Luis Miguel, La Serie.

Axel Llunas, hijo de Marcos Llunas, interpretó a Sergio Gallego Basteri en la recta final de la serie de la vida de Luis Miguel. En una charla con Ventaneando, el jovencito de 13 años confesó sus secretos para grabar las conmovedoras escenas que muestran la separación de sus hermanos, Luis Miguel y Alejandro.

Es bien difícil porque no es algo que sea fácil. Llorar te puede salir pensando algo triste; piensas algo triste que te haya pasado, piensas algo malo o emocional

Otro truquito es que te dé el viento en la cara y te salen las lágrimas

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El jovencito se siente orgulloso por su participación en la serie que retrata la vida de Luis Miguel.

A mí me ha gustado cómo he actuado. Me gusta mucho actuar porque hago otras experiencias, me meto en la piel de otras personas y eso me encanta

Y aunque es muy joven, Axel desea interpretar en su futuro a distintos personajes, incluido un superhéroe.

Como vengo de hacer un personaje triste, para cambiar, me gustaría interpretar algo más alegre como un superhéroe. Eso está bien chulo. Me gusta Thor porque me parezco un poco por el pelo… me tendría que poner músculo

Axel Llunas debuta en su faceta como cantante

A la par de su carrera como actor, Axel debutó como cantante con un sencillo titulado Ya no juego más.

Va de que el chico quiere conquistar a la chica y es un rollo romántico

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