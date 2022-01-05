Mayra Sierra rompe el silencio sobre el fuerte accidente de su esposo.

Este es el momento justo de la caída de 9 metros, que en 2017, sufrió el sonidista Omar Hiawatha, mientras filmaba telenovela protagonizada por Aracely Arámbula.

Omar nunca imaginó la manera en que este trágico accidente le cambiaría la vida, pero a cinco años de distancia junto con su esposa, la actriz Mayra Sierra hace una reflexión y envía este poderoso mensaje.

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Pues yo lo único que creo es que los actores y la gente de producción tenemos el derecho de decir ‘no, no me siento seguro’, porque muchas veces yo he dicho ‘sí, sí', aunque veo que está inseguro, porque no me vayan a castigar o me vayan a decir que soy una payasa que ya se le subió o ellos no me vayan a regañar, pero no, o sea ‘discúlpame con todo respeto, sabes que para trabajar soy un soldado pero yo veo ahí inseguro, no creo que pueda’ tenemos ese derecho...

Él me lo dijo, sí yo hubiera sabido decir no, no hubiera sucedido. Tres años después de que se cayó mi esposo, me encontré a una maquillista que estaba el día que se cayó mi esposo y me dice: ‘a mí me pidieron de producción que subiera y yo le dije no, porque cuando volteo hacia arriba y la gente camina la madera truena y a mí, me impresionó mucho y después como a las dos horas se cayó Omar’. Me dice: ‘hubiera sido yo’, a mí me impresionó mucho... ya se había caído alguien en la mañana y lo alcanzaron a agarrar

La pareja recordó la muerte de otros colegas

Y recordaron la trágica muerte de los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, mientras filmaban una serie de Rubén Galindo.

Lo sentimos así, como si hubiera sido un familiar porque sabemos lo que es todo el proceso, toda la cuestión legal cuando estás enfocado en el familiar, en lo que pasó, en la situación y todavía ver lo legal y todo esto

La pareja mandó un mensaje a Juan Pablo Medina tras sus problemas de salud

Y enviaron este mensaje al actor Juan Pablo Medina, a quien recientemente le fue amputada una pierna.

Pues mira, yo le diría a Juan Pablo que yo me sentía muy enojado al principio, estaba súper enojado con Dios, con la vida, pero ahora yo entiendo que es lo que necesitaba en mi vida y lo agradezco, hay mucha gente que dice '¿Cómo puedes agradecer el accidente?’, de verdad lo agradezco

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