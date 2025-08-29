¿Cuál es el mejor día para cortar tu cabello, según el Calendario Lunar de septiembre 2025?

Estamos a escasos días de que comience el mes de septiembre, por lo que las energías se renuevan. Así es que hay que aprovechar al máximo para ir transitando de la mejor manera la última etapa del año.

Si entre tus planes para este mes se encuentra un cambio de look, pues no lo hagas sin tener en cuenta el calendario lunar. El mismo nos presenta las fases de la luna y se relaciona mucho con el corte de cabello.

¿Cómo influye el calendario lunar en el corte de cabello?

No caben dudas de que la energía lunar tiene influencia en el crecimiento del cabello. Es por esto que tienes que elegir de la mejor manera el día ya que esto puede determinar lo siguiente:



Si nos crece rápido.

Si nos crece lento.

Si está más fuerte desde la raíz.

Si conseguiremos más volumen.

Si estará sano todo el mes.

Si batallaremos con las puntas abiertas.

Qué tanto se nos caerá (mucho o poco).

¿Qué días debes cortarte el cabello en septiembre?

Si en este mes estás pensando en hacerte un corte de cabello, tienes que tener en cuenta que hay varias fechas a inicios y finales de mes que no te puedes perder con la Luna Creciente y la Luna Llena.

Las fechas a tener en cuenta son:



Luna Creciente del 1 al 6 de septiembre: es ideal para cortarte el cabello con el objetivo de que crezca más rápido y fuerte.

del 1 al 6 de septiembre: es ideal para cortarte el cabello con el objetivo de que crezca más rápido y fuerte. Luna Llena del 7 de septiembre: este día es perfecto para quienes buscan conseguir volumen y vitalidad en tu cabellera. Se suele recomendar que quienes tienen el pelo delgado, quebrado y con poco cuerpo, aprovechen la energía de este día.

del 7 de septiembre: este día es perfecto para quienes buscan conseguir volumen y vitalidad en tu cabellera. Se suele recomendar que quienes tienen el pelo delgado, quebrado y con poco cuerpo, aprovechen la energía de este día. Luna Menguante del 9 al 15 de septiembre: se recomienda cortar en estos días si lo que buscas es un efecto sano en la cabellera; sin embargo, debes de saber que tarda más en crecer.

del 9 al 15 de septiembre: se recomienda cortar en estos días si lo que buscas es un efecto sano en la cabellera; sin embargo, debes de saber que tarda más en crecer. Luna Creciente del 23 al 30 de septiembre: en los últimos días del mes podrás conseguir que el cabello te crezca más rápido y fuerte.

De esta manera tienes que tener en cuenta tus objetivos en cuanto a tu cabello para poder elegir el día correcto para cortarlo.