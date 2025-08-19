Estas son las plantas que van con tu personalidad: ¡no se te van a morir!

Plantas y personalidad van de la mano. Según expertos en psicología ambiental de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), elegir especies acordes a tu carácter no solo mejora la experiencia, sino que también reduce la frustración de verlas marchitarse.

No todas las personas tienen alma de jardinero: algunas disfrutan regar cada hoja con devoción, mientras que otras suelen olvidarse de que la planta existe.

La buena noticia es que hay una planta para cada tipo de persona. Así como hay quien necesita silencio para concentrarse y quien rinde mejor con caos de fondo, también hay plantas que florecen con mimos diarios y otras que solo necesitan que no las ignores por completo.

¿Cuáles son las mejores plantas para personas principiantes?

Para quienes recién se animan a tener algo verde en casa y todavía no diferencian regar de ahogar, hay opciones infalibles. Estas plantas sobreviven casi solas y son perfectas para agarrarle cariño al mundo vegetal sin dramas ni culpas:



Sansevieria ( lengua de suegra ): Aguanta sequías, olvidos y poca luz. Es inmortal.

( ): Aguanta sequías, olvidos y poca luz. Es inmortal. Cactus : Resistentes, decorativos y cero demandantes. Les gusta el sol y el espacio seco.

: Resistentes, decorativos y cero demandantes. Les gusta el sol y el espacio seco. Suculentas: Vienen en mil formas, almacenan agua y no necesitan riegos frecuentes.

¿Qué plantas son ideales para personas prácticas?

Hay quienes tienen vidas ocupadas, pero también disfrutan de una casa con vida. Si hay tiempo para regar, pero sin rituales eternos, estas plantas son el punto medio ideal, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):



Helecho de Boston : Aporta frescura y solo pide humedad constante.

: Aporta frescura y solo pide humedad constante. Monstera : Esa planta de hojas grandes y dramáticas que ama la luz indirecta y el riego moderado.

: Esa planta de hojas grandes y dramáticas que ama la luz indirecta y el riego moderado. Romero: Práctica, aromática y comestible. Va bien en interiores con sol y buen drenaje.

¿Qué plantas van con personas detallistas y dedicadas?

Si se disfruta dedicar tiempo a mimar cada hoja, hablar con las plantas o ajustarles la música según su especie, entonces vale la pena elegir variedades que correspondan con ese nivel de entrega:

